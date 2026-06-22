Konya’da komşu terörü! Otomobili böyle parçaladı

Konya’da bir kişi, evinin önüne park edildiğini öne sürdüğü komşusunun otomobiline zarar verdi. Dikiz aynasını kıran ve aracın camını patlatan şahıs, yaklaşık 100 bin liralık hasara neden oldu. Yaşananlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Konya'da bir mahallede meydana geldi. İddiaya göre, evinin önüne park edilen otomobilden rahatsız olan bir kişi, park halindeki araca yönelerek saldırıda bulundu. Şahıs, aracın dikiz aynasını kırarken camına da zarar verdi. O anlar araç kamerasına anbean yansıdı. 100 bin liralık hasar oluştu Saldırı sonucu otomobilde yaklaşık 100 bin liralık maddi hasar meydana geldi. Aracın camları ve dış aksamında oluşan zarar nedeniyle araç sahibi büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti. "İlk vukuatı değil" iddiası Araç sahibi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin daha önce de aynı bölgeye park eden araçlara zarar verdiğini iddia etti. Mahalle sakinlerinin de benzer olaylardan şikayetçi olduğu öne sürüldü. Polise şikayet etti Otomobil sahibi, yaşanan olayın ardından polis merkezine giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte o anlar; (Berna Ata)

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