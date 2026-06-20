İş için gittiği şehirden acı haber geldi! 17 yaşındaki Konyalı genç hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinden çalışmak amacıyla Sinop'a giden 17 yaşındaki Ali İhsan Saygı'dan acı haber geldi. Serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Günlerce yaşam mücadelesi verdi
Edinilen bilgiye göre, yaz döneminde çalışmak için Sinop'a giden Ali İhsan Saygı, serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren genç, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan 17 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen günler süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Son yolculuğuna uğurlandı
Ali İhsan Saygı'nın vefat haberi ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden Saygı'nın cenazesi memleketi Beyşehir'e getirildi. Beyşehir'de düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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