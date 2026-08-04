Bir sigara grubuna zam geldi! İşte güncel fiyatlar

Sigara fiyatlarına bir zam daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla JTI grubuna ait sigaraların güncellenen satış fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.
Dündar'ın duyurduğu yeni fiyat tarifesine göre JTI grubundaki sigaraların paket fiyatları 5 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Güncellenen listede ürünlerin satış fiyatları 115 TL ile 130 TL arasında değişiyor.
Winston ve Camel grubunda güncel fiyatlar
Yeni tarifeye göre Winston markalı sigaraların paket fiyatları 120 TL ile 130 TL arasında yer alıyor.
Camel grubunda ise en düşük satış fiyatı 115 TL, en yüksek satış fiyatı ise 120 TL olarak belirlendi.
LD, Monte Carlo ve Sarmalık tütünde yeni tarife
Açıklanan fiyat listesine göre LD ve LD Slims ürünleri 115 TL'den satışa sunulacak. Monte Carlo markalı sigaraların yeni satış fiyatı da 115 TL olarak açıklandı.
Öte yandan Camel Yellow 100 gram sarmalık kıyılmış tütün ürününün fiyatı ise 285 TL olarak güncellendi.
Zamlı fiyatlar 5 Ağustos'tan itibaren geçerli
JTI grubuna ait ürünlerde belirlenen yeni fiyat tarifesi, 5 Ağustos 2026 tarihinden itibaren bayilerde uygulanmaya başlanacak.
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