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Bosna Hersek’ten yola çıkan “Filistin Konvoyu’’ Ankara’da karşılandı

Bosna Hersek’ten yola çıkan “Filistin Konvoyu’’ Ankara’da karşılandı
Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Bosna Hersek’ten yola çıkan “Filistin Konvoyunu“ Ankara’da karşıladı.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Batı Şeria'ya gitmek üzere yola çıkan, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye gelen "Filistin Konvoyu", Ankara'ya geldi. Konvoy, ANFİDAP tarafından Melike Hatun Camii'nde Türk bayrakları ve Filistin bayrakları ile karşılandı. Cami önünde "Hamas'a selam, direnişe devam", ve "Nehirden, denize özgür Filistin" sloganlarının atılmasının ardından, grup akşam namazını kılmak için camiye girdi.

Akşam namazının ardından camiinin önünde açıklama yapan Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz, "Hedefimiz belli. İsrail saldırganlığını sonlandırmak, durdurmak, soykırıma haykırmak. Bu sebeple önümüzdeki süreçte, her türlü medya manipülasyonlarına karşı, bizlere yöneltilecek suçlamalara karşı, yine konvoyun amacına ve misyonuna yöneltilecek suçlamalara karşı hep birlikte bir vücut gibi hareket etmeliyiz. Fiziksel açıdan hepimizin konvoya katılması mümkün olmayabilir. Ama her zaman ifade ettiğimiz bir şeyi bir kez daha ifade ediyorum. Vicdan sahibi olan herkes, destek veren herkes, Batı Şeria'nın yeni bir Gazze olmamasını ve Gazze'nin yeniden küresel gündeme gelmesini isteyen herkes bu konvoyun bir aktivistidir. Bu sebeple önümüzdeki bu fırsatı güzelce kullanıp İsrail saldırganlığına karşı büyük bir darbe vuralım" diye konuştu.

Açıklamanın ardından, "Filistin Konvoyu" üyeleri Ankara'da konaklamak üzere kalacakları yerlere geçti. Filistin Konvoyu sabah Konya'ya gitmek üzere Ankara'dan yola çıkacak.

Kaynak: İHA

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