Devlet Tiyatroları 100 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli ünvanlarda toplam 100 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, aksesuarcı, kartonpiyer ustası, perukacı, ressam, boyacı, sahne demircisi, sahne terzisi, sahne marangozu, sahne mekanikçisi ve sahne ışıkçısı ünvanlarında 60, sahne makinisti pozisyonunda 40 personel alacak.
Başvurular, 3-17 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerindeki "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden elektronik ortamda yapılabilecek.
Şahsen, posta yoluyla veya diğer yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartların yanı sıra başvuracakları ünvana ilişkin özel nitelikler aranacak.
Başvuruların incelenmesinin ardından şartları taşıyan adaylar uygulamalı ve sözlü sınava çağrılacak.
Sınav takvimi ile sonuçlar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.
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