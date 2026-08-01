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Bir evin mutfağındaki patlamada 5 kişi yaralandı

Bir evin mutfağındaki patlamada 5 kişi yaralandı
Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bir evin mutfağında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Mesudiye ilçesi Balıklı Mahallesi'ndeki evde yaşayan Adnan K'nın, mutfakta yemek yapmak için tüpü açmasının ardından patlama meydana geldi. Patlama esnasında ev sahibi Adnan K. ile birlikte dairede bulunan Yakup K, Erol A, Kamil A. ve Ferda K. yüzlerinin ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Başkan Koçyiğit yaralıları ziyaret etti

Öte yandan patlamanın ardından Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, yaralıları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Doktorlardan yaralılar hakkında bilgi alan Koçyiğit, "Yaralanan hemşehrilerimizi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hemşehrilerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

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