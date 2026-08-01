Konya’da şenlik var! Sokak ortasına kazanlar kuruldu

Konya'nın Hadim ilçesinde, Hadim Belediyesi'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Kiraz Şenliği bugün birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. Gün boyu sürecek program kapsamında konserlerden halk oyunlarına, yarışmalardan yemek ikramına kadar birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak.

Hadim Belediyesi tarafından organize edilen şenlik kapsamında ilk olarak saat 10.30 ile 13.30 arasında Belediye Meydanı'nda vatandaşlara yemek ikramında bulunulacak. Belediye yetkilileri, birlik ve beraberlik sofrasında tüm vatandaşları bir araya gelmeye davet etti.

Şenlik programı ise saat 14.00'te açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından saat 15.00'te kiraz yarışması, 16.00'da Bozkır Kaşık Ekibi gösterisi, 18.00'de çocuk yarışmaları ve 19.00'da Mehteran Takımı gösterisi gerçekleştirilecek.Gecenin ilerleyen saatlerinde ise sevilen sanatçılar sahne alacak. Saat 20.00'de Nilgün Kızılcı, 21.00'de Sıtkı Akın ve 22.00'de Uğur Işılak, Hadim Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla buluşarak şenliğe müzik dolu anlar yaşatacak.

Başkan Çetiner'den davet

Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, belediyenin 100 yıllık geçmişini Hadim'in dünyaca ünlü kirazıyla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm vatandaşları şenliğe davet etti.

(Bekir Turan)