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Konyaspor’dan sol bek hamlesi! Yeni aday için temaslar sürüyor

Cumali Özer
Muhabir
Konyaspor’dan sol bek hamlesi! Yeni aday için temaslar sürüyor

Konyaspor'un sol bek transferindeki ilk hedefi, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 25 yaşındaki Niels Nkounkou oldu.

İlk hedefte mali engel

Oyuncu için nabız yoklayan yeşil-beyazlılar, ismin basına yansımasının ardından beklenmedik bir tabloyla karşılaştı. Kulübün ve oyuncu cephesinin mali taleplerini önemli ölçüde artırması üzerine Konyaspor, bu transferi şimdilik askıya aldı.

Masuaku da listede

Sol bek transferi için geniş bir liste üzerinde çalışan Konyaspor'un gündemine, daha önce Beşiktaş forması giyen ve bonservisi Fransa Ligue 1 ekiplerinden RC Lens'te bulunan Arthur Masuaku da girdi. Transfer döneminin daralan takvimi nedeniyle listedeki alternatif isimlerle eş zamanlı temas kuran yeşil-beyazlılar, oyuncuların mali şartlarını değerlendirerek en uygun seçeneğe yöneldi. Masuaku isminin medyada öne çıkmasına rağmen Konyaspor'un önceliği farklı bir yabancı sol bek olmaya devam ediyor.

İmzaya bir adım kaldı

Konyaspor'un öncelik verdiği sol bek transferinde görüşmeler kulüp düzeyinde sürüyor. Yönetim, bonservis ve diğer detaylarla ilgili küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından oyuncu ve menajeriyle resmi görüşmelere başlamayı planlıyor. Transferin olumlu sonuçlanması halinde söz konusu futbolcu, kariyerinde ilk kez Türkiye'de forma giyecek. 

(Cumali Özer)

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