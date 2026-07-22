Konyasporlu oyuncu kampı terk etti

Konyaspor'da Morten Bjorlo ile kulüp arasında bir kriz yaşandı. Norveçli futbolcu, maaşının eksik yatırıldığını öne sürerek kulübe tek taraflı fesih bildiriminde bulundu.
Kulüp iddiaları yargıya taşıdı
Bjorlo'nun fesih kararının ardından Konyaspor yönetimi harekete geçti. Yeşil-beyazlı kulübün, futbolcunun tek taraflı fesih işlemiyle ilgili yasal süreci başlattığı öğrenildi.
Süreç hukuki zeminde devam edecek
Taraflar arasındaki anlaşmazlığın hukuki süreç kapsamında değerlendirileceği belirtilirken, yaşanan gelişmenin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
(Berna Ata)