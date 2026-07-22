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EKONOMİ Haberleri

Gram altını ne bekliyor? 22 Temmuz Altın Fiyatlarında Son Durum

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Gram altını ne bekliyor? 22 Temmuz Altın Fiyatlarında Son Durum
Ortadoğu’da tırmanan askeri gerilim, yükselen petrol fiyatları ve ABD’den gelen istihdam sinyalleri altın piyasasını hareketlendirdi.

Altın, ons başına 4 bin 200 dolara doğru yükselerek önceki seanstaki kazanımlarını genişletti. Yatırımcılar, Ortadoğu'daki belirsizlikleri ve yükselen petrol fiyatlarını ve bunların enflasyon ve faiz oranları üzerindeki etkisini izlemeye devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yakın vadeli görüşmelerin olasılığını küçümsedi ve ek saldırılar konusunda uyardı, bu da petrol fiyatlarını yükseltti.

Yemen'deki İran destekli Husi isyancılar da Kızıldeniz üzerinden yapılan nakliyatı aksattı. Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu terminaline yapılan bir dizi saldırı ise arz endişelerini artırdı.

Bu arada, ADP verileri, ABD'li özel sektör işverenlerinin 4 Temmuz'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 16 bin 500 iş eklediğini gösterdi; bu rakam, önceki dört haftalık dönemdeki ortalama haftalık 19 bin 250'lik artıştan düşüş göstererek, istihdamda üst üste dördüncü yavaşlamayı işaret etti.

Piyasalar, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesini beklerken, Eylül ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 55'in üzerinde fiyatlıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 80 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 76 dolar, en yüksek de 4 bin 141 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 131 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 186 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 183 lira, en yüksek de 6 bin 287 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 271 liradan işlem geçiyor.

Gram altın satış fiyatı: 6.275,51 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.271,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.555,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 40.075,55 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.915,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 100.496,21 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.131,94 dolar

Kaynak: Haber Merkezi

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