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EKONOMİ Haberleri

Araç Sahiplerine Müjde! İndirim Geliyor

Araç Sahiplerine Müjde! İndirim Geliyor

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim yapılması bekleniyor.

Motorin fiyatları kısa sürede 3 kez artış yaşamıştı. ABD ve İran arasındaki gerilimin artması, ateşkesin sona ermesi, saldırıların başlamasıyla birlikte petrol fiyatları da yükseldi.

Motorine 2,16 TL İndirim Yapılacak

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan tankerin bulunmaması da yüksek fiyatlara neden oluyor. 80 dolara yaklaşan Brent petrol 75 dolara kadar gerileyince akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi.

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,16 lira indirim yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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