Emekli polis memuru kocasını 15 parçaya bölüp çöpe attı! İfadesindeki sözleri kan dondurdu

Bursa’da eşini 15 parçaya bölüp cesedin parçalarını çöpe atan kadın mahkemedeki savunmasında kan donduran ifadelere yer verdi.

Bursa'da emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürdükten sonra cesedini 15 parçaya ayıran Adalet Uzunoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Katil zanlısı kadın, savunmasında kan donduran ayrıntılara yer verdi.

CİNAYETİ REDDETTİ, POLİS İZLEMEYE BAŞLADI

Korkunç olay 28 Ocak günü Osmangazi ilçesinde yaşandı.

Ali Fuat Uzunoğlu, iddiaya göre; eşi Adalet Uzunoğlu tarafından öldürüldü. Adalet Uzunoğlu, satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdığı cesedi poşetlere koyup, evinin bulunduğu sokak ile çevredeki çöp kutuları ile konteynerlere attı.

Katil zanlısı cinayeti önce reddetti. Biyolojik numuneler ile satır ve bıçak inceleme yapılmak üzere Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilirken, Adalet Uzunoğlu da teknik ve fiziki takibe alındı.

Kriminal incelemede; kan ve doku örneklerinin hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ali Fuat Uzunoğlu'na, satır ve bıçaktaki parmak izlerinin de Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi.

RAPOR ÇIKTI, TUTUKLANDI

Kriminal raporun çıkmasının ardından 3 Nisan'da Adalet Uzunoğlu ile oğulları F.U. (48) ve M.U. (50) ile kardeşi M.Ö. (65), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda eşini öldürmediğini iddia eden kadın cesedi parçalara ayırdığını ise kabul etti.

Tutuklanan Uzunoğlu, ilk kez hakim karşısına çıktı.

"PARÇALARA BÖLDÜM, 5-6 SAAT SÜRDÜ"

Adalet Uzunoğlu'nun, eşe karşı nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Adalet Uzunoğlu'nun yanı sıra çocukları F.U. ile M.U., sanık avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Sabah uyandığında eşini merdivende yatar halde bulduğunu iddia eden kadın, "Ölmüş, kütük gibi olmuş. Akşam saatlerine kadar uyanır, diye bekledim. Bekledim bekledim, uyanmadı." ifadelerini kullandı.

"Evimizde bir nacak vardı. Onunla 5-10 parçaya böldüm. Yaklaşık 5-6 saat sürdü. Poşetlere koydum. Gece saatlerinde farklı farklı çöpe attım." diyen Uzunoğlu, şöyle devam etti:

"- Çöplerin olduğu bölgede güvenlik kamerası yoktu. Eşimi parçalamadan önce yere poşet serdim. Ben de üstüme mavi poşet geçirdim. Eşimin kanı çekildiği için kan akmadı. Bu şekilde kestim. Sonra yerdeki ve üzerimdeki poşet ile nacağı bahçede su dolu kovada yıkadım. Daha sonra çöpe attım. Elbiselerimi de yıkadım ve duş aldım.”

"EVDE KURBANI BEN KESERİM, ZOR OLMADI"

Eşinin kendisine 50 yıldır zulmettiğini ileri süren kadın, çocuklarının kendisine kızması üzerine karakola gidip kayıp ihbarında bulunduğunu da anlattı.

Mahkeme başkanının "Nasıl kestin zorlanmadın mı?" sorusuna ise Uzunoğlu, şu yanıtı verdi:

"- Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay kestim, zor olmadı.”

"AKLIMA İBLİS GİRMİŞ"

Tutuklu sanık, mahkeme heyetinin "Kendi kendine düştü deseydiniz." demesi üzerine ise "İşte iblis girmiş aklıma. O şeytan var ya. Ben burayı çekecekmişim, burayı görecekmişim. Göreceğim varmış bu yaşımda. 40 sene, 50 sene çektim, burayı görecekmişim" cevabını verdi.

Tahliyesini talep eden Adalet Uzunoğlu, "Ev hapsi olursa iyi olur. Cezaevinde çok sigara içiyorlar, nefes alamıyorum." dedi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENECEK

Adalet Uzunoğlu'nun ardından söz alan avukatı, müvekkilinin Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürmediğini öne sürerek, cesedin veya kemiklerin üzerinde tahripte bulunmak veya bütünlüğünü bozmak, cesedin gömülmesine veya yakılmasına karşı gelmek suçlamasıyla yargılanabileceğini savundu.

Sanık avukatı ayrıca müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını, Alzheimer ilaçları kullandığını, evinde çöp biriktirdiğini belirtip, gözlem altına alınmasını talep etti.

Uzunoğlu çiftinin çocukları ise annelerinden şikayetçi olmadı.

Mahkeme heyeti, Adalet Uzunoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için gözetim altına alınması ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA