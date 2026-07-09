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Pilot uygulamada ilk hasat yapıldı! Selçuklu’da atıl araziler değerlendiriliyor

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Pilot uygulamada ilk hasat yapıldı! Selçuklu’da atıl araziler değerlendiriliyor
Selçuklu Belediyesi, kullanılmayan belediye arazilerini tarımsal üretime kazandırmak amacıyla Tömek Mahallesi’nde başlattığı pilot uygulama kapsamında ilk arpa hasadını gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediyesi, "ekilebilir hiçbir arazi boş kalmasın" vizyonuyla hayata geçirdiği pilot uygulama ile  tarımsal üretim projesinde ilk meyveleri topladı. Atıl durumdaki belediye arazilerini ekonomiye kazandırmak amacıyla Tömek Mahallesi'nde gerçekleştirilen arpa ekimi, düzenlenen ilk hasatla tamamlandı.

Bu çalışma ile atıl durumdaki belediye arazilerinin üretime kazandırılması, çiftçilere örnek olacak sürdürülebilir bir tarım modelinin oluşturulması, su kaynaklarının verimli kullanımına yönelik farkındalık oluşturulması ve bölgedeki yem hammaddesi üretimine katkı sağlanması amaçlandı. Olumlu sonuç alınan projenin ilerleyen yıllarda devam ettirilmesi ve daha fazla kıraç arazinin tarıma kazandırılarak verimin arttırılması hedefleniyor.  

Tarımsal verimliliğin artırılması için özel çalışma yürütüldü 

Proje öncesinde yapılan toprak analizleri ve saha incelemelerinde arazinin yüksek oranda kireçli olduğu ve tarımsal verimliliğin artırılması için ıslah edilmesi gerektiği belirlendi. Bunun üzerine Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, tarlanın bir bölümüne organik gübre uygulanırken diğer bölümüne ise İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından üretilen kompost serilerek toprağın iyileştirildi.

Arpa üretiminin tercih edilmesinde ise ilçede en yaygın üretimi yapılan ürünlerden biri olması, erken olgunlaşması, tuzluluğa dayanıklı yapısı ve düşük su ihtiyacı şartlarının bulunması etkili oldu. Bunun yanında yürütülen toprak ıslahı çalışmalarıyla tarım arazilerinin verimliliğinin artırılması ve kompost kullanımının tarımsal üretime etkisinin ortaya konulması hedeflendi.

Başkan Pekyatırmacı; "Toprağımızın bereketiyle taçlanan ilk hasadımız hayırlı olsun"

Selçuklu'da 'ekilebilir hiçbir arazi boş kalmasın' vizyonuyla başlattığımız tarımsal üretim projesinde ilk hasadı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu adımla, öz kaynaklarımızı ve topraklarımızı en doğru yöntemlerle işleyerek hem yerel ekonomimize değer katıyor hem de geleceğe dönük güçlü bir üretim vizyonu ortaya koyuyoruz. Selçuklu'da toprağa değer katan, üreten ve kendi kendine yeten bir yerel kalkınma modelini büyütmeye kararlıyız. Toprağımızın bereketiyle taçlanan bu ilk hasat, Selçuklumuza ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

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