Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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RUKİYE ZİYAVER ÖZTOKLU
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DOĞANHİSAR
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YAZIR MEZARLIĞI
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SIDDIKA BOZDAĞ
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KONYA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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İBRAHİM SARIOĞLU
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RUSCUK
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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CEZMİ DİŞCİ
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ELEŞKİRT
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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MEHMET TUNÇ
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DEREKÖY
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DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
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MEHMET ASLIKARA
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HADİM
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KARAASLAN MEZARLIĞI
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MEHMET AY
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ÇUKURÇİMEN TEKKE
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ELMACI MEZARLIĞI
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HURİYE ULUDAĞ
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BOYALI
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YAZIR MEZARLIĞI
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SAMİ AYDEMİR
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ARIKÖREN
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YAZIR MEZARLIĞI
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AHMET UYSAL
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REİS
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ANASULTAN MEZARLIĞI
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MEVLÜT TEKER
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AKŞEHİR
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KAĞNICILAR MEZARLIĞI
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ALİ EREN
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TATKÖY
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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BEBEK SARI
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KAĞNICILAR MEZARLIĞI
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RAMAZAN TEKİN
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HADİM
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ALAKOVA YENİ (Büyük)-1 MEZARLIK
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MUHLİSE ACAR
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KADINHANI
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI