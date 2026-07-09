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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 9 Temmuz 2026 Perşembe günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

RUKİYE ZİYAVER ÖZTOKLU
 

DOĞANHİSAR
15-09-1950

YAZIR MEZARLIĞI

SIDDIKA BOZDAĞ
 

KONYA
14-01-1953

HOCACİHAN MEZARLIĞI

İBRAHİM SARIOĞLU
 

RUSCUK
01-07-1945

HOCACİHAN MEZARLIĞI

CEZMİ DİŞCİ
 

ELEŞKİRT
21-01-1940

ALİYENLER MEZARLIĞI

MEHMET TUNÇ
 

DEREKÖY
10-07-1965

DERE BÜYÜK MEZARLIĞI

MEHMET ASLIKARA
 

HADİM
09-11-1970

KARAASLAN MEZARLIĞI

MEHMET AY
 

ÇUKURÇİMEN TEKKE
04-01-1955

ELMACI MEZARLIĞI

HURİYE ULUDAĞ
 

BOYALI
03-05-1947

YAZIR MEZARLIĞI

SAMİ AYDEMİR
 

ARIKÖREN
22-03-1953

YAZIR MEZARLIĞI

AHMET UYSAL
 

REİS
01-01-1953

ANASULTAN MEZARLIĞI

MEVLÜT TEKER
 

AKŞEHİR
20-10-1973

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

ALİ EREN
 

TATKÖY
22-05-1940

HOCACİHAN MEZARLIĞI

BEBEK SARI
 


07-07-2026

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

RAMAZAN TEKİN
 

HADİM
07-06-1934

ALAKOVA YENİ (Büyük)-1 MEZARLIK

MUHLİSE ACAR
 

KADINHANI
05-04-1939

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

 

 

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