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KONYA Haberleri

Konya’da askeri araç devrildi! 1 asker yaralandı

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya’da askeri araç devrildi! 1 asker yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Adana–Konya karayolu Bulgurluk mevkii civarında seyir halinde olan askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 1 askeri personelin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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