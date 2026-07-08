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KONYA Haberleri

Konya’ya sınır olan ilçede görüntülendi! O anlar kameraya yansıdı

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’ya sınır olan ilçede görüntülendi! O anlar kameraya yansıdı

Konya'ya sınır olan Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir kurt görüntülendi.

Büğet Köyün'de tarlasında çalışan bir vatandaş, arazide hareket eden bir kurdu fark etti. Bir süre tarlada dolaşan kurtu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan vatandaş, o anları saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde kurdun çevreyi kontrol ettikten sonra tarladan uzaklaşarak açık araziye doğru ilerlediği görüldü.

 

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