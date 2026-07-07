Konya’da atık tesisin çevresinde yangın paniği!

Konya'nın Kulu ilçesinde atık tesisi çevresinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kulu ilçesinde Konya yolu üzeri Günahkar Yaylası yakınlarında, atık tesisine yakın noktada bulunan atık malzemelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi