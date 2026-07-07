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KONYA Haberleri

Konya-Ankara yolunu kullanacaklar dikkat!

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Konya-Ankara yolunu kullanacaklar dikkat!
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu Muallimköy-Körfez kavşaklarındaki güney yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak sürücüler Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 devlet yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ayrıca devlet yolundan otoyolun Dilovası ve Doğu Hereke gişeleri Ankara yönüne girişler de kapalı olacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Aydın Otoyolu'nun 9-10. kilometrelerinde Yalki Deresi Köprüsü'nün İzmir istikametinde yürütülen derz onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62.kilometrelerinde yol yapım, Nurdağı-Islahiye-Hassa yolunun 19-20. kilometrelerinde ise üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü şekilde devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometrelerinde (Kömüşini) yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma yan bağlantı yolu üzerinden "gidiş" olarak izin veriliyor.

Alaca-Zile yolunun 19-29. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 72-77. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl-Solhan yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Yeniköprü-Hakkari yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 56-57. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. 

Kaynak: AA

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