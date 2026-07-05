Konya’da patpat kazası! Mahallenin tanınan çifti yaralandı
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Konya'nın Taşkent ilçesinde meydana gelen patpat kazası mahallede endişe yarattı. Çetmi Mahallesi'nde yaşanan kazada, çevrede "Uzun İsa" lakabıyla tanınan İsa ile eşi Tütü Ayşe yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Çetmi Mahallesi'nde patpatın virajı aldığı sırada meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım aracı kontrolden çıkarak yolun alt kısmına savruldu ve devrildi. Kazada araçta bulunan İsa ve eşi Tütü Ayşe yaralandı.
İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER;
SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ilk müdahalelerinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağını bildirdi.
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