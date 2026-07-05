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KONYA Haberleri

Meteoroloji günler önce Konya’yı uyarmıştı! Yaz ayında sonbahar

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Meteoroloji günler önce Konya’yı uyarmıştı! Yaz ayında sonbahar

Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı sağanak yağış uyarısı Konya'da etkisini gösterdi. Gün içerisinde kentin birçok ilçesi için sağanak ve yerel kuvvetli yağış beklendiği duyurulurken, akşam saatlerinde başlayan yağış kısa sürede şiddetini artırdı.

Seydişehir Karaviran'da da Sağanak Etkili Oldu

Şiddetli yağışın etkili olduğu noktalardan biri de Seydişehir ilçesine bağlı Karaviran'da oldu. Bölgede etkisini gösteren sağanak yağış zaman zaman hayatı olumsuz etkilerken, yağışın ardından bazı noktalarda su birikintileri meydana geldi.

Selçuklu ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın aniden bastırmasıyla sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, vatandaşlara sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışların yer yer etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

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