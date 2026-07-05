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KONYA Haberleri

Konya’nın 3 ilçesinde görüldü! Son yıllarda artıyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’nın 3 ilçesinde görüldü! Son yıllarda artıyor

Konya Ovası'nda son yıllarda üretim desenine eklenen kırmızı pancar, özellikle gıda sektöründen gelen yoğun talep sayesinde çiftçilerin dikkatini çekmeye başladı. Gıda boyası başta olmak üzere farklı sanayi alanlarında kullanımının artması, ürünü sözleşmeli tarım kapsamında öne çıkarırken, Konya'nın birçok ilçesinde ekim alanları hızla genişliyor.

Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kırmızı pancarın bölgede giderek yaygınlaştığını belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

GIDA SANAYİSİNDEKİ TALEP EKİM ALANLARINI ARTIRDI

Soylu, gıda boyası ve benzeri alanlarda kırmızı pancarın kullanımının son yıllarda önemli ölçüde arttığını belirterek, bu gelişmenin Konya Ovası'nda ürüne olan ilgiyi artırdığını ifade etti.

Sözleşmeli üretim modeliyle yetiştiriciliği yaygınlaşan kırmızı pancarın, üreticiler açısından alternatif gelir kaynağı haline geldiğini vurgulayan Soylu, ürünün tarımsal çeşitliliğe de katkı sunduğunu dile getirdi.

EREĞLİ, KARAPINAR VE ILGIN'DA YAYGINLAŞIYOR

Arazi çalışmaları sırasında gözlemlerini paylaşan Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Gıda boyası vb. alanlarda artan kullanımı son yıllarda kırmızı pancarı Konya Ovasında popüler sözleşmeli ürün haline getirdi.. Arazi ziyaretlerimizde Ereğli, Karapınar ve Ilgın ilçelerimizde sık sık kırmızı pancar tarlası ile karşılaşmaya başladık..''

Özellikle Ereğli, Karapınar ve Ilgın ilçelerinde kırmızı pancar ekim alanlarının belirgin şekilde arttığına dikkat çeken Soylu, önümüzdeki dönemde ürünün Konya tarımındaki payının daha da büyümesinin beklendiğini kaydetti.

(Meltem Aslan) 

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