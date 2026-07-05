Çin ile rekabet etmek için yeni yol haritası belirlenmeli

Son dönemde dünya pazarında Çin ile rekabet etmenin oldukça zorlaştığına dikkat çene KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk; Türkiye’nin Çin ile rekabette sektör bazlı analizler yapması, her sektörün ihtiyaçlarına göre yeni politikalar geliştirmesi ve bu konuda özel çalışma grupları oluşturarak uzun vadeli bir yol haritası belirlemesi gerektiğini belirtti.

Konya Ticaret Odası'nda (KTO) Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda 53. Otomotiv Yedek Parça ve Aksesuarların İmalatı Meslek Komitesi, 54. Motorlu Taşıt Parçaları İmalatı ile Bakım ve Onarım Hizmetleri Meslek Komitesi ile 56. Otomotiv Parça ve Aksesuarlarının Ticareti Meslek Komitesi'nin müşterek istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya otomotiv sektörünün üretim, ihracat ve katma değerli sanayide daha güçlü bir konuma ulaşacağına inandıklarını söyledi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN SORUN VE TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda otomotiv sektörünün mevcut durumu, yaşanan sorunlar, beklentiler ve çözüm önerileri ele alınırken, sektörün gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, meslek komiteleriyle düzenli olarak gerçekleştirilen istişare toplantılarının, üyelerin görüş ve taleplerinin doğrudan alınması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Öztürk, "Ortak akıl, birlikte hareket etme kültürü ve üyelerimizin görüşleri bizler için en önemli yol göstericidir. Meslek Komiteleri İstişare Toplantılarımız da bu anlayışın en güçlü göstergelerinden biridir. Bu toplantılar sayesinde sektörlerimizin sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini doğrudan dinliyor, çözüm önerilerini birlikte değerlendiriyoruz” dedi.

"KTO GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEMİN MERKEZİ HALİNE GELDİ”

Konya Ticaret Odası'nın bugün sadece belgelendirme hizmeti veren bir kurum olmadığını ifade eden Başkan Öztürk, eğitimden teknolojiye, ihracattan girişimciliğe kadar birçok alanda şehrin gelişimine yön veren güçlü bir ekosistem oluşturduklarını söyledi. KTO Karatay Üniversitesi, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü, Dış Ticaret Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi ve fuarcılık faaliyetleriyle Konya'nın üretim kapasitesine ve rekabet gücüne önemli katkılar sunduklarını belirten Öztürk, üyelerin Oda tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri yakından takip etmelerinin önemine dikkat çekti.

"DÜNYA EKONOMİSİ ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR”

Küresel ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Başkan Öztürk, korumacılık eğilimlerinin artması, yüksek enflasyon, finansmana erişim sorunları ve jeopolitik risklerin iş dünyasını doğrudan etkilediğini ifade etti. Bölgede yaşanan savaş ve çatışmaların küresel tedarik zincirlerinde kırılmalara neden olduğunu vurgulayan Öztürk, buna rağmen Türkiye'nin üretimden, yatırımdan ve ihracattan vazgeçmediğini belirterek, "Türk iş dünyası büyük bir fedakârlık ve kararlılıkla üretmeye devam etmektedir. Konya da güçlü üretim altyapısı, sanayi kültürü ve girişimci ruhuyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunmayı sürdürmektedir” diye konuştu.

ÇİN'LE İLGİLİ YENİ POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMELİ

Başkan Öztürk ayrıca, özellikle son yıllarda Çinli firmalarla rekabetin birçok sektörde önemli bir sorun haline geldiğini vurguladı. Çin'in dünya genelinde kurduğu güçlü lojistik ağı, farklı ülkelerde sahip olduğu liman yatırımları, hammaddeyi işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürmesi ve devlet destekli teşvik mekanizmaları sayesinde küresel pazarlarda ciddi bir rekabet avantajı elde ettiğine dikkat çeken Öztürk; bu nedenle, Çin'e karşı rekabette yalnızca damping vergileri gibi kısa vadeli tedbirlerle kalıcı sonuçlar alınmasının mümkün olmadığını ifade etti. Bu nedenle Başkan Öztürk, Türkiye'nin Çin ile rekabette sektör bazlı analizler yapması, her sektörün ihtiyaçlarına göre yeni politikalar geliştirmesi ve bu konuda özel çalışma grupları oluşturarak uzun vadeli bir yol haritası belirlemesi gerektiğini belirtti.

"KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİSİNDE GÜÇLÜ BİR ÜRETİM MERKEZİ”

Konya'nın Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Öztürk, özellikle otomotiv yan sanayi alanında şehrin önemli bir üretim kabiliyetine sahip olduğunu söyledi. Motor parçalarından fren sistemlerine, süspansiyon ekipmanlarından yedek parça ve aksesuar üretimine kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip olan sektörün, şehrin ihracatında öne çıkan alanlardan biri olduğunu belirten Öztürk, Konya'dan otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları ve en büyük ihracatçıları arasında yer almasının sektörün stratejik önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

"KONYA OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR KONUMA ULAŞACAKTIR”

Otomotiv sektörünün finansmana erişim, nitelikli iş gücü, enerji maliyetleri ve küresel rekabet gibi çözüm bekleyen önemli başlıklarının bulunduğunu kaydeden Öztürk, Konya Ticaret Odası olarak sektörün karşılaştığı tüm meseleleri ilgili kurum ve kuruluşlara taşımaya ve çözüm süreçlerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Öztürk, "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece Konya otomotiv sektörü üretimde, ihracatta ve katma değerli sanayide çok daha güçlü bir konuma ulaşacaktır” dedi.

AYTEKİN: "ÜYELERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Toplantıda komiteler adına konuşan 53. Otomotiv Yedek Parça ve Aksesuarların İmalatı Meslek Komitesi Başkanı Ömer Aytekin ise meslek komitesi olarak üyelerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulu'nun sektöre her zaman büyük destek verdiğini ifade eden Aytekin, üyelerden gelecek eğitim, seminer ve benzeri taleplerin de Konya Ticaret Odası tarafından organize edileceğini belirterek sektör temsilcilerine bilgi verdi. Toplantı, sektör temsilcilerinin görüş, talep ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

(Ali Asım Erdem)