Konya’da her yerde onu arıyorlar! 55 yaşındaki Firdevs’ten iz yok

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 Temmuz Perşembe günü kaybolan 55 yaşındaki Firdevs Üner'i bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız devam ediyor. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri dağlık alanda geniş çaplı arama yapıyor.
Hayvan otlatırken kayboldu
Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'de yaşayan Seyit Ahmet Üner, eşi Firdevs Üner ile birlikte hayvanlarını otlatmak üzere dağlık bölgeye çıktı. Bir süre sonra eşine ulaşamayan Üner, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Seydişehir İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kayıp kadına ulaşabilmek için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.
Arama çalışmaları üçüncü gününde
Firdevs Üner'i bulmak için başlatılan çalışmalar üçüncü gününde de aralıksız sürüyor. Ekipler, dağlık ve engebeli arazide belirlenen bölgelerde detaylı arama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalarda çevredeki vatandaşların da bilgi ve ihbarları değerlendiriliyor.
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