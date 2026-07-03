Konya’da ölümlü kaza! Elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’nın Karatay ilçesinde beton mikseri ile elektrikli bisikletin karıştığı trafik kazası can aldı. Meydana gelen kazada 62 yaşındaki Alim Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken, ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaza, Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinde meydana geldi.
BETON MİKSERİ ELEKTRİKLİ BİSİKLETE ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre, C.D. idaresindeki 42 KB 608 plakalı beton mikseri, Sedirler Caddesi yönünden Ankara Yolu Caddesi istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü yola savruldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, elektrikli bisiklet sürücüsü 62 yaşındaki Alim Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kaza nedeniyle Ali Ulvi Kurucu Caddesi bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Ekipler olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”