Konya’da başkandan önemli uyarı! Emekler kül olmasın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yükselen orman yangını riskine dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, ormanların korunmasının milli bir sorumluluk olduğu vurgulanırken, herkesin azami dikkat ve hassasiyet göstermesi istendi.

ORMANLAR GELECEK NESİLLERE BIRAKILACAK EN KIYMETLİ EMANET

MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü tarafından yapılan açıklamada, ormanların yalnızca ağaçlardan ibaret olmadığına dikkat çekilerek, "Ormanlarımız; vatan toprağımızın nefesi, milletimizin ortak mirası ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli emanetlerdir. Her yanan ağaç ve kaybedilen her ormanlık alan, doğamıza, ekonomimize ve geleceğimize vurulmuş ağır bir darbedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Önce Ülkem ve Milletim" anlayışı doğrultusunda çevrenin korunmasını, doğal kaynakların muhafaza edilmesini ve yeşil vatanın gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasını milli bir görev olarak gördüğü belirtildi.

"YEŞİL VATANIMIZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM"

Açıklamada, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı ihmal ve dikkatsizlikten meydana geldiği hatırlatılarak, alınacak basit tedbirlerin binlerce hektarlık orman alanını ve sayısız canlıyı koruyabileceği ifade edildi.

Açıklamada;

"Ormanlarımız Geleceğimizdir; Hep Birlikte Koruyalım."

Aziz Hemşerilerimiz,

Yaz mevsiminin etkisini artırdığı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı bu günlerde ülkemizin en önemli doğal zenginliklerinden olan ormanlarımız, ne yazık ki yangın tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır.

Ormanlarımız; yalnızca ağaçlardan ibaret değildir. Onlar, vatan toprağımızın nefesi, milletimizin ortak mirası, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli emanetlerdir. Her yanan ağaç, her kaybedilen ormanlık alan; doğamıza, ekonomimize ve geleceğimize vurulmuş ağır bir darbedir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, "Önce Ülkem ve Milletim" anlayışıyla hareket ediyor; çevrenin korunmasını, doğal kaynaklarımızın muhafazasını ve yeşil vatanın gelecek nesillere eksiksiz teslim edilmesini millî bir görev olarak görüyoruz.

Bu anlayışla, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği birlik, dayanışma ve millî sorumluluk şuuru doğrultusunda; tüm vatandaşlarımızı azami dikkat ve hassasiyet göstermeye davet ediyoruz.

Özellikle:

Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı, anız ve bahçe atıkları kesinlikle yakılmamalıdır.

Sigara izmaritleri gelişigüzel çevreye atılmamalıdır.

Cam şişe, plastik ve yangına sebep olabilecek atıklar doğaya bırakılmamalıdır.

Yangın riski taşıyan en küçük bir duman veya ateş belirtisi görüldüğünde vakit kaybetmeden yetkili kurumlara bilgi verilmelidir.

Yangınların büyük bir kısmının insan kaynaklı ihmal ve dikkatsizlikten meydana geldiği unutulmamalıdır. Alacağımız basit tedbirler, binlerce hektarlık orman alanını, sayısız canlıyı ve millî servetimizi koruyacaktır. Devletimizin ilgili kurumları, orman teşkilatımız, güvenlik güçlerimiz ve itfaiye ekiplerimiz büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getirirken, vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyet de bu mücadelenin en önemli parçasıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak çevrenin korunmasını, doğal kaynaklarımızın gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılmasını millî bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü vatan sevgisi; yalnızca toprağı savunmak değil, o toprağın ağacını, suyunu, havasını ve bütün canlılarını korumaktır.

Bu vesileyle yangınlarla mücadelede canları pahasına görev yapan Orman Teşkilatımıza, itfaiye ekiplerimize, güvenlik güçlerimize, gönüllülerimize ve tüm kamu görevlilerimize şükranlarımızı sunuyor; Rabbimden kendilerine güç ve kolaylık diliyoruz. Unutmayalım; Bir kıvılcım, binlerce ağacı yok edebilir. Bir ihmal, yılların emeğini küle çevirebilir.

Yeşil vatanımıza hep birlikte sahip çıkalım.'' ifadeleri kullanıldı

Kaynak: Haber Merkezi