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KONYA Haberleri

Sarayönü’nde hayvan sağlığı için saha çalışmaları sürüyor

Bekir Turan
Muhabir
Sarayönü’nde hayvan sağlığı için saha çalışmaları sürüyor
Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıklarının erken teşhis edilmesi, yayılmasının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla ilçe genelinde hastalık taraması ve mihrak kontrolü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gerçekleştirilen saha faaliyetleri kapsamında hayvancılık işletmeleri ziyaret edilerek gerekli kontroller yapılırken, olası hastalık risklerine karşı koruyucu ve önleyici tedbirler titizlikle uygulanıyor.

HASTALIK TARAMALARI TİTİZLİKLE YAPILIYOR

İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda işletmelerde hayvanların sağlık durumları incelenirken, hastalık şüphesi bulunan bölgelerde mihrak incelemeleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, olası salgınların önüne geçebilmek amacıyla gerekli denetim ve kontrolleri yerinde sürdürüyor.

KORUYUCU TEDBİRLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla yürütülen denetim ve takip çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, üreticilerin hayvanlarında olağan dışı bir durum gözlemlemeleri halinde vakit kaybetmeden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi vermelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

(Bekir Turan)

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