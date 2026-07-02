Konya’da küçük çocuğa şiddet olayında yeni gelişme!

Konya'nın Karatay ilçesinde elinde çapayla geldiği evde patenli bir çocuğu darbettiği görüntülerle gündeme gelen olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntüler büyük tepki çekmişti

Olayın, Karatay ilçesi Karaaslan Hadimi Parkı yakınlarında meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde çapa bulunan bir kişinin bir evde ayağında paten bulunan çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

Kayıtlarda, şüphelinin elindeki çapayı bir kenara bıraktıktan sonra çocuğu kolundan tutarak yere düşürdüğü ve birkaç kez darbettiği, çocuğun ise kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Şüphelinin aile bağı ortaya çıkmıştı

Edinilen bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin çocuğun babasının amcası olduğu öğrenildi. Çocuğun yakınlarının olayın ardından emniyete giderek şikâyetçi olduğu bildirildi.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili adli sürecin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında dosyaya ilişkin incelemeler devam ediyor.

(Meltem Aslan)