Konya’da sokak köpekleri keçiye saldırdı

Köpekler keçinin arka kısmını parçalarken, sesi duyan vatandaşlar keçiyi yaralı halde kurtardı.
Olay, Seydişehir ilçesi Karabulak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya Harmancı'ya ait keçilerden birkaçı çobanın dikkatsizliği nedeniyle sürüden ayrıldı.
Vatandaşlar yaralı keçiyi kurtardı
Ayrılan keçiye kanallar bölgesinde sokak köpekleri saldırdı. Keçinin sesini duyan vatandaşlar olay yerine giderek köpeklerden yaralı keçiyi kurtararak sahibine ulaştı. Çoban Ziya Harmancı ise yaralı keçiyi aracına alarak götürdü.
Kaynak: İHA