Konya’da denetim alarmı! Bu kuralları bilmeyen yandı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, Beyşehir Gölü, ilçe genelindeki göletler ve diğer su kaynaklarında su ürünleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirilen kontroller kapsamında hem ticari hem de amatör balıkçılık faaliyetleri mercek altına alındı.

BALIKÇI TEKNELERİ VE SATIŞ NOKTALARI DENETLENDİ

Denetimler kapsamında ilçede faaliyet gösteren balık işleme tesisleri, balıkçı tekneleri, balık alım kantarları, perakende satış noktaları ile amatör olta balıkçıları tek tek kontrol edildi.

Balıkçı teknelerinde ruhsat ve gerekli belgeler incelenirken, kullanılan av ağlarının göz açıklıkları ile avlanan balıkların yasal boy sınırlarına uygunluğu denetlendi. Balık işleme tesisleri ve perakende satış noktalarında ise balık boyları ölçülerek menşe belgeleri kontrol edildi.

AMATÖR BALIKÇILARA TEBLİĞ HATIRLATMASI

Yetkililer, 6/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında amatör balıkçılara önemli uyarılarda bulundu.

Buna göre amatör balıkçılar en fazla 4 olta takımı ile avlanabiliyor. Her bir oltada ise en fazla 3 iğne bulunmasına izin veriliyor. Tebliğe aykırı avcılık yapanlar hakkında idari işlem uygulanabileceği belirtildi.

YASAL BOY SINIRLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir su ürünleri avcılığının ancak av yasaklarına ve kurallara uyulmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Açıklamada, avlanması yasak olan asgari boy sınırları bir kez daha hatırlatılarak sazan balığında 40 santimetre, sudak balığında 26 santimetre, kadife sazanında 26 santimetre ve tatlı su kefalinde 20 santimetrenin altındaki balıkların avlanmasının yasak olduğu bildirildi.

Yetkililer, tüm balıkçılara kurallara uymaları çağrısında bulunarak bereketli ve sürdürülebilir bir av sezonu temennisinde bulundu.

(Meltem Aslan)