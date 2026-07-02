Hüyük’te su ürünleri tesislerine sıkı denetim

Konya'nın Hüyük ilçesinde su ürünleri alanındaki denetim faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde denetim ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde tesislerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edilirken, üretim süreçleri ve hijyen şartları da incelendi. Ekipler, güvenilir gıda arzının sağlanması ve su ürünleri sektöründe kalite standartlarının korunması amacıyla kontrollerini titizlikle yürüttü.
Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda üretiminin sürdürülebilirliği amacıyla su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
(Ali Asım Erdem)