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KONYA Haberleri

Konyalı isyan etmesin de ne yapsın? Etliekmek 320 TL olur mu?

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konyalı isyan etmesin de ne yapsın? Etliekmek 320 TL olur mu?

Konya'da etliekmek fiyatları bir kez daha tartışma konusu oldu.

Artan maliyetler gerekçe gösterilerek etliekmek hamuruna zam yapılmasının ardından tek etliekmeğin satış fiyatı 250 TL'den 320 TL'ye yükseldi.

Maliyet gerekçesiyle gelen zam

Son dönemde sebze fiyatlarında düşüş yaşanırken, et fiyatlarında ise dikkat çeken yeni bir artış görülmedi. Buna rağmen etliekmek fiyatlarının 250 TL'den 320 TL'ye çıkarılması, "Bu zamların gerekçesi ne?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Konya'nın simge lezzeti daha pahalı hale geliyor

Konya'nın gastronomi kültürünün simgesi olan etliekmek, son fiyat artışlarıyla birlikte birçok vatandaş için ulaşılması zor bir lezzete dönüşmeye başladı.  Konya'nın en önemli lezzetlerinden birinin her geçen gün daha pahalı hale gelmesi eleştiriliyor.

Dört kişilik aile için maliyet 1.280 TL'yi buluyor

Bugün dört kişilik bir ailenin kişi başı bir etliekmek yemesi durumunda 1.280 TL ödeme yapması gerekiyor. Üstelik bu hesaba içecek ve diğer masraflar dahil değil. Bu rakam, birçok aile bütçesi için önemli bir yük oluştururken, Konya'nın simgesi olan etliekmek dar gelirli vatandaşın sofrasından yavaş yavaş uzaklaşıyor.

YENİ ETLİEKMEK FİYAT LİSTESİ;

ESKİ ETLİEKMEK FİYAT LİSTESİ;

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