Konyaspor defans oyuncusuyla yollarını ayırdı

TÜMOSAN Konyaspor, deneyimli futbolcu Yasir Subaşı ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Yasir! Futbolcumuz Yasir Subaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. 2022-2023 sezonundan bu yana yeşil beyaz formamızı terleten Yasir'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Yasir Subaşı, Konyaspor'da geçirdiği üç sezonda takımın savunma hattında görev alırken, yeşil-beyazlı ekiple önemli mücadelelere çıktı.