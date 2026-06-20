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A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası’na veda etti

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A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası’na veda etti
A Milli Futbol Takımı’mız Dünya Kupası’na veda etti. Paraguay’a 1-0 mağlup olan Bizim Çocuklar, son 32 turuna yükselme şansını kaybetti.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşıyor.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan mücadele, TSİ 06.00'da başladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Vincenzo Montella, gruptaki ilk maç olan Avustralya mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'ı Paraguay karşısında yedek soyundurdu.

Montella, bu 3 futbolcunun yerine Mert Müldür, Yunus Akgün ve Kenan Yıldız'a formayı verdi.

Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetiyor.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Paraguay, Galarza Fonda ile 1-0 öne geçti.

45+3. dakikada VAR incelemesinin ardından Miguel Almiron, Mert Müldür'e eliyle ağzını kapatarak bir şey söylediği için direkt kırmızı kart gördü. 

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynadığı maçın takım kadroları şu şekilde:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta

Tribünlerde Türk taraftarlar ağır bastı

San Francisco'daki 68 bin 827 kişilik San Francisco Bay Arena'da Türk taraftarlar ağır bastı.

Büyük Türk yürüyüşüyle stadyuma gelen kırmızı-beyazlılar, tribünleri de Türk bayraklarıyla donattı. Stadyumun tamamı dolarken, kırmızı-beyaz renklerin fazlalığı dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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