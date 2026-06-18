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KONYA Haberleri

Konya’nın bu ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’nın bu ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Çiçekköy Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağmur etkisini göstermeye başladı.

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Çiçekköy Mahallesi'nde kuvvetli sağanak etkisini göstermeye başladı. 

Akşam saatlerinde başlayan yağışın kısa sürede etkisini artırmasıyla mahallede su birikintileri oluşurken, vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Bölgede yağışın kısa sürede etkisini artırdığı öğrenilirken, vatandaşların ani su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Kuvvetli sağanağın etkili olduğu mahallelerde özellikle dere yatakları, düşük kotlu alanlar ve tarım arazilerinde tedbirli olunması önem taşıyor.

(Berna Ata)

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