Başkan Kavuş: Geleceğin Türkiye’si bu sınıflarda yetişiyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, MEGA Yaz Okulu’nda öğrencilerle buluşarak yürütülen eğitimleri yerinde inceledi. Bilimden sanata, teknolojiden kişisel gelişime uzanan eğitim programlarını değerlendiren Başkan Kavuş, çocukların geleceğine yapılan en önemli yatırımın nitelikli eğitim olduğunu vurguladı.

Meram Belediyesinin yeni nesil eğitim vizyonuyla hayata geçirdiği Meram Gelişim Akademisi (MEGA) Yaz Okulu, bu yaz da bilimden sanata, teknolojiden kişisel gelişime uzanan zengin eğitim programıyla ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Yaz tatillerini verimli, üretken ve eğlenceli bir şekilde değerlendiren çocukları ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ve eğitmenlerle bir araya geldi.

BAŞKAN KAVUŞ SINIFLARI GEZDİ, ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Başkan Kavuş, öğrencilerin yürüttüğü çalışmaları yakından inceleyerek eğitim süreçleri hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Atölyelerde çocuklarla sohbet eden Başkan Kavuş, onların heyecanına ortak oldu. MEGA Yaz Okulu bünyesinde yürütülen eğitimlerin gerçekleştirildiği sınıf ve atölyeleri ziyaret eden Başkan Mustafa Kavuş, öğrencilerin hazırladığı projeleri ilgiyle takip etti. Robotik kodlamadan görsel sanatlara, yazılımdan drama eğitimlerine kadar birçok branşta gerçekleştirilen uygulamaları inceleyen Başkan Kavuş, çocukların ortaya koyduğu çalışmaların kendisini gururlandırdığını ifade etti.

BAŞKAN KAVUŞ: "ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ”

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirebilecekleri güçlü bir eğitim modeli oluşturduklarını belirterek; "MEGA Yaz Okulu, çocuklarımızın sadece yaz tatilini değerlendirdikleri bir program değil; onların geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır. Burada çocuklarımız bilimle, teknolojiyle, sanatla ve sporla iç içe bir eğitim ortamında hem öğreniyor hem de kendilerini keşfediyor. Sınıflardaki heyecanı görmek, çocuklarımızın üretkenliğine ve merakına şahit olmak bizleri son derece mutlu ediyor. Eğitmenlerimizin özverili çalışmaları ve ailelerimizin desteğiyle çocuklarımızın geleceğine hep birlikte katkı sunuyoruz. Meram Belediyesi olarak eğitim alanındaki yatırımlarımızı artırarak sürdürecek, çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

MEGA YAZ OKULU ÇOCUKLARI GELECEĞE HAZIRLIYOR

Bu yıl iki farklı eğitim modeliyle gerçekleştirilen MEGA Yaz Okulu, çocukların hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyen kapsamlı programıyla dikkat çekiyor.

Program kapsamında öğrenciler; piyano, gitar ve drama gibi sanat eğitimlerinin yanı sıra yazılım, uzay ve havacılık, bilim ve fen, İngilizce, P4C, akıl ve zekâ oyunları, cebir, görsel sanatlar ve e-spor gibi çok sayıda farklı branşta eğitim alma fırsatı buluyor.

İnteraktif öğretim yöntemleriyle yürütülen eğitimlerde çocuklar yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmıyor; uygulamalı çalışmalarla üretmenin, keşfetmenin ve birlikte öğrenmenin heyecanını da yaşıyor.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu