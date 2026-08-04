Başkan Altay duyurdu! 10 gün ÜCRETSİZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5 üniversitesi ve 130 bin üniversite öğrencisi ile bir eğitim şehri olan Konya’da başta Genç Kültür Kart olmak üzere çok sayıda projeyle öğrencilerin eğitim hayatını desteklerden sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanmalarına katkı sağladıklarını söyledi. Başkan Altay, “Konya’yı tercih edecek tüm gençlerimizi hem kaliteli bir üniversite eğitimi hem de unutamayacakları bir üniversite hayatı bekliyor. Öğrenci ulaşımında en ucuz büyükşehir olan Konya’mızda öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemeye, onların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Tercih yapacak tüm gençlerimizi öğrenci dostu şehir Konya’ya bekliyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için hayata geçirdiği projelerle Konya'da üniversite hayatı daha sosyal, daha üretken, daha avantajlı ve çok daha unutulmaz yaşanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 5 üniversitesi ve 130 bin üniversite öğrencisi ile bir eğitim şehri olduğunu belirterek, "Üniversite tercihi yapan gençlerimiz için eğitim kalitesi ne kadar önemli ise yaşayacakları şehrin sunduğu imkanlar da o kadar önemlidir. Konya'mız, güvenli şehir yapısı, güçlü ulaşım ağı, öğrenci dostu yaşamı ve sosyal imkanlarıyla gençlerimize çok değerli fırsatlar sunuyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak başta Genç Kültür Kart Programı olmak üzere sunduğumuz çok sayıdaki imkanla öğrencilerimizin üniversite yıllarını sadece derslerle sınırlı bırakmıyor; kültür, sanat, spor, gönüllülük ve kişisel gelişim alanlarında da dolu dolu yaşamalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

Başkan Altay, Genç Kültür Kart üyelerinin yıl boyunca konserlerden tiyatrolara, sinema gösterimlerinden sahne performanslarına kadar birçok etkinliğe ücretsiz katılabildiğini belirterek, "Gençlerimizin şehrin kültür ve sanat hayatının aktif bir parçası olmalarını istiyoruz. Düzenlediğimiz festivaller, ücretsiz etkinlikler, doğa kampları, yurt içi ve yurt dışı gezileriyle onların hem yeni deneyimler kazanmalarına hem de güçlü dostluklar kurmalarına katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlerin sadece etkinliklere katılan değil, üreten bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini vurgulayan Başkan Altay, şunları kaydetti:

"KAPSÜL Teknoloji Platformu'ndan Sosyal İnovasyon Ajansı'na, eğitim desteklerinden Gençlik Meclisi'ne kadar örnek projelerimizle gençlerimizi destekliyoruz. Genç Kültür Kart bünyesinde yürüttüğümüz Proje Destek Programı ile öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve teknolojik fikirlerini de destekliyoruz. Başarılı bulunan projelere 50 bin liraya kadar ayni destek sağlayarak gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Aynı zamanda gönüllülük sistemiyle gençlerimiz hem topluma katkı sunuyor hem de kazandıkları puanları ulusal markalarda kullanabiliyor. Böylece öğrencilerimiz üretirken aynı zamanda çeşitli avantajlardan da faydalanıyor.”

Başkan Altay, Genç Kültür Kart kapsamında hayata geçirilen Müzik Hackathon, ulaşım desteği ve diğer uygulamaların da Türkiye'de örnek gösterilen gençlik projeleri arasında yer aldığını belirterek, "Konya'yı tercih edecek tüm gençlerimizi hem kaliteli bir üniversite eğitimi hem de unutamayacakları bir üniversite hayatı bekliyor. Öğrenci ulaşımında en ucuz büyükşehir olan Konya'mızda öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemeye, onların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Tercih yapacak tüm gençlerimizi öğrenci dostu şehir Konya'ya bekliyoruz” dedi.

ULAŞIM DESTEĞİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ KOLAYLIK SAĞLIYOR

Genç Kültür Kart, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatını yalnızca kampüsle sınırlı bırakmıyor; kültür-sanattan spora, gönüllülük faaliyetlerinden proje desteklerine, seyahat imkanlarından ulaşım desteğine kadar çok yönlü fırsatlar sunarak üniversite yaşamını daha sosyal, üretken ve avantajlı hale getiriyor.

Genç Kültür Kart kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ulaşım desteği şehir dışında yaşayan öğrenciler için önemli kolaylık sağlıyor. Bu destek kapsamında öğrencilerin memleketlerinden Konya'ya geliş ve eğitim dönemleri sonunda memleketlerine dönüş ulaşım biletleri karşılanarak hem öğrencilerin hem de ailelerinin yükü hafifletiliyor.

YENİ KAYIT YAPTIRAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TOPLU ULAŞIM 10 GÜN ÜCRETSİZ

Her sene olduğu gibi bu yıl da Konya'daki üniversitelere kayıt yaptıran gençler, üniversitelerin kendilerine verdiği öğrenci kartlarıyla, Büyükşehir'e ait otobüs ve tramvaylardan ilk kullandıkları andan itibaren 10 gün süreyle ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine 10 gün süreyle ücretsiz ulaşım hizmetini; Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ne bu yıl ilk kez kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kartı ilk kullandıkları andan itibaren faydalanabilecek.

KONSER, TİYATRO, SİNEMA, STAND-UP ETKİNLİKLERİNE ÜCRETSİZ KATILIM İMKANI

Konya'da üniversite eğitimi alan Genç Kültür Kart üyeleri, yıl boyunca düzenlenen konser, tiyatro, sinema, stand-up ve sahne gösterileri başta olmak üzere birçok etkinliğe ücretsiz katılabiliyor. Binlerce ücretsiz etkinlik bileti sayesinde öğrenciler hem şehrin kültür ve sanat hayatının içinde yer alıyor hem de üniversite yıllarını unutulmaz anılarla zenginleştiriyor.

GENÇLER KONYA'NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULUYOR

Konya, öğrencilere yalnızca dersliklerde değil, şehir yaşamının her alanında da aktif bir üniversite deneyimi sunuyor. Genç Kültür Kart kapsamında düzenlenen yurt içi ve yurt dışı gezileri, doğa kampları, sportif faaliyetler ve doğa yürüyüşleri sayesinde öğrenciler yeni şehirler keşfederken Konya'nın doğal güzelliklerini de yakından tanıma fırsatı buluyor. Üniversiteye yeni başlayan gençler ise Hoş Geldin Festivali ve yıl boyunca düzenlenen Biz Bize Fest organizasyonlarıyla yeni arkadaşlıklar kurarak şehre daha kolay uyum sağlıyor.

ÖĞRENCİLERİN SPORTİF FAALİYETLERLE ŞEHRE AİDİYET DUYGULARI GÜÇLENİYOR

Şehrin spor atmosferi de üniversite öğrencilerinin yaşamına renk katıyor. Genç Kültür Kart üyeleri, Konyaspor maçları ile Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol karşılaşmalarını tribünden takip ederek hem sosyal yaşamın içinde yer alıyor hem de şehre aidiyet duygularını güçlendiriyor.

ÖĞRENCİLER PROJELERİ İÇİN 50 BİN LİRAYA KADAR PARA DESTEĞİ ALABİLİYOR

Büyükşehir, öğrencilerin yalnızca etkinliklere katılmasını değil, üretmesini de destekliyor. Genç Kültür Kart bünyesindeki Proje Destek Programı sayesinde üniversite öğrencileri ve öğrenci toplulukları hazırladıkları sosyal, kültürel, sanatsal, teknolojik ve yenilikçi projeler için 50 bin liraya kadar ayni destek alabiliyor. Böylece gençlerin fikirleri hayata geçirilerek üniversite yıllarında önemli deneyimler kazanmaları sağlanıyor.

"GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ AVANTAJLAR SUNUYOR”

Programın gönüllülük sistemi de öğrencilere önemli avantajlar sunuyor. Sosyal sorumluluk faaliyetleri, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile gençlik projelerinde gönüllü olarak görev alan öğrenciler puan kazanıyor. Kazandıkları puanları ise spor, teknoloji, giyim ve kırtasiye başta olmak üzere birçok ulusal marka ve anlaşmalı iş yerinde kullanabiliyor. Böylece öğrenciler hem topluma katkı sunuyor hem de günlük yaşamlarında ekonomik avantaj elde ediyor.

GENÇ KÜLTÜR KART, SANATLA İLGİLENEN GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR

Sanatla ilgilenen gençler için de önemli fırsatlar sunan Genç Kültür Kart kapsamında düzenlenen Müzik Hackathon ile genç müzisyenlerin ürettikleri eserlerin profesyonel kayıt ve yapım süreçleri destekleniyor, hazırlanan çalışmalar dijital müzik platformlarında yayımlanıyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu