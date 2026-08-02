Konya’da kafede bıçaklı saldırı! Kadın ağır yaralandı: Dehşet anları kamerada

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir kafede meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kadın yaralandı.

Olay, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre R.T. isimli kadın, amcasının oğlu olduğu belirtilen S.T. ile kafede bir araya geldi. Burada çıkan tartışmanın ardından S.T., yanında bulunan kesici aletle R.T.'ye saldırdı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan gözaltına alındı. S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. R.T.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kafede bulunan genç bir adam, bir anda yanındaki kadına bıçakla saldırmaya başladı. Ne olduğunu anlamaya çalışan kadının saldırıdan kurtulmaya çalıştığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde saldırının kısa sürede gerçekleştiği ve kafede panik yaşandığı görüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAY ANI;