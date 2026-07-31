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Başkan Altay’dan Konyalılara davet! Her cumartesi açılıyor

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Başkan Altay’dan Konyalılara davet! Her cumartesi açılıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yerli Ürün Pazarı'na dikkat çekerek vatandaşları üreticilerle buluşmaya davet etti. Altay, yerli üretimin desteklenmesinin hem üretici hem de tüketici açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"ÜRETİCİMİZİN EMEĞİ SOFRALARIMIZA ULAŞIYOR"

Paylaşımında toprağın bereketinin üreticilerin emeğiyle sofralara ulaştığını ifade eden Başkan Altay, Yerli Ürün Pazarı sayesinde üreticilerin ürünlerini doğrudan vatandaşlarla buluşturduğunu belirtti. Böylece hem üreticilerin desteklendiğini hem de vatandaşların taze ve doğal ürünlere aracısız ulaşabildiğini kaydetti.

MELİKŞAH PAZARI İÇİN CUMARTESİ ÇAĞRISI

Başkan Altay, paylaşımında tüm Konyalıları her cumartesi kurulan Melikşah Pazarı'na davet ederek, "Toprağın bereketi, üreticimizin emeğiyle sofralarımıza ulaşıyor. Yerli Ürün Pazarımızda üreticilerimiz ürünlerini doğrudan hemşehrilerimizle buluşturuyor. Her Cumartesi Melikşah Pazarı'nda bu berekete ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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