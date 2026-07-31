CHP’de 12 il başkanlığına atama yapıldı

CHP’de Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon, Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası açıklama yapan Müslim Sarı, partisinin 12 il başkanlığına görevlendirme yapıldığını söyledi.
Sarı, boş bulunan 12 ile atama yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Amasya için Emin Kalyoncu arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz. Artvin için Ahmet Özdemir arkadaşımızı belirlemiş bulunuyoruz. Balıkesir için önceki dönem milletvekillerimizden Fikret Şahin, Burdur için Recep Mutlucan, Giresun için Ahmet Nejat Karaibrahim arkadaşımız bu sorumluluğu üstlenecek. Çorum ilinde Tuncay Yılmaz, Kars için Muhammet Baran Karahan, Kastamonu için Uğur Alemdar, Kütahya için Nihat Sargın arkadaşımızı değerlendirmiş bulunuyoruz. Rize için Muhittin Bayrak, Trabzon'da Mustafa Gültekin ve Zonguldak'ta Olcay Can arkadaşımızı atamış bulunuyoruz."
Boş bulunan diğer illerle ilgili değerlendirmelerinin de ilerleyen günlerde devam edeceğini aktaran Sarı, "Önümüzdeki hafta sonu belki bir sonraki haftanın başı il başkanları toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ağustos ayında da ilçelerle ilgili süreçler işleyecek." dedi.
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