Özgür Özel ekibi CHP PM’den istifa etti

CHP’de Özgür Özel ekibinden 28 Parti Meclisi üyesi istifa etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin "mutlak butlan” kararı sonrası "yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de gözler bu kez, Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi.

Parti Meclisi, CHP'de kurultaydan sonraki en büyük karar organı; genel başkan ve kurultayca seçilen 60 üyeden oluşuyor. Para politikaları ve stratejilerin belirlendiği bu masadan, gerekli şartların sağlanması durumunda olağanüstü kurultay kararı da çıkabiliyor.

CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultay; genel başkanın çağrısı, PM'deki salt çoğunluk kararı veya delegelerin beşte birinin imzasıyla toplanabiliyor.

Seçimli kurultay yapılabilmesi içinse delegelerin salt çoğunluğunun desteği gerekiyor.

Bununla birlikte PM'deki dengeler de henüz netleşmiş değil. Mevcut durumda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel destekçilerinin sayısının başa baş olduğu görülüyordu.

Ancak Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yani Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nın son kararının dengeleri değiştirebileceği ifade ediliyor.

İhraç talebiyle disipline sevk edilen dokuz kişi arasında PM üyeleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Turan Taşkın Özer de bulunuyordu.

Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen bu isimler, toplantıda "olağanüstü kurultay" isteyecekti. Ancak şimdi masaya oturamayabilecekleri konuşuluyordu.

Özel ve ekibi, Parti Meclisi'nden istifa kararı aldı.

"KURULTAY" MESAJI GELDİ AMA NASIL OLACAK?

Bu tartışmaya ek olarak iki gün önce bir de "kürsü” krizi yaşandı.

9 Haziran 2026, saat 11.30'a kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısına hangi ismin başkanlık edeceği belirsiz kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Grup Başkanı Özgür Özel de son iki saate kadar geri adım atmadı.

Gidişat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "sağduyu” çağrısı sonrası değişti.

Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın "Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur." dediği mesajı alıntılayarak TBMM yerine Genel Merkez'e gideceğini açıkladı.

Konuşmasında "arınma” ve "hesaplaşma” vurgularını yineleyen Kılıçdaroğlu, PM toplantısını işaret ederek kurultay sürecinin başlayacağını duyurdu:

"Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Bu dava bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Hesabını soracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.”

"Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak, dolarlar havada savrulmayacak.”

Bu sözler, akıllara "Bu kurultay nasıl olacak?", "Olağanüstü kurultay çağrısı mı yapacak?” sorusunu getirdi.

ÖZEL TARAFI "OLAĞANÜSTÜ KURULTAY" İSTEYECEK

Özgür Özel kanadı, Genel Başkan'ın "Parti Meclisi toplantısıyla süreci başlatıyoruz.” ifadesini yorumlarken kurultayın şeklinin nasıl olacağına dikkati çekiyor.

Grup Başkanı, son olarak Meclis'teki grup toplantısında şunları dile getirdi:

"(…) Efendim 'tedbir var kurultay yapılmaz.' Türkiye'nin tüm hukukçuları aynı metinde birleşiyorlar. Kamu, seçim hukukçuları 'Kurultayın yapılması değil yapılmaması sorun.' diyor. Başka bir görev yoktur, görev budur.

Kurultay yapacağım.' deyip bir - bir buçuk yıla yayar, seçime girerim hesabı yaparsanız tek umudu CHP olan herkesin hayallerini yerle bir etmekle kalmaz, onları ebediyen sandıktan koparır, geri dönülmez şekilde kaybedersiniz.”

Geçtiğimiz hafta olağanüstü kurultay talebiyle ilgili delegelerden de imza toplanmış, sayının 900'ü geçtiği belirtilmişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇEVRESİ NE DİYOR?

Ancak Kılıçdaroğlu cephesi mutlak butlan kararı alan mahkemenin "tedbir” de koyduğunu belirterek olağanüstü kurultay yapılamayacağını savunuyor.

Bu nedenle Parti Meclisi'nden olağanüstü kurultay kararı çıksa bile uygulamaya konulmayabileceği ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, bunun yerine mahallelerden başlaması beklenen bir "olağan kurultay” takviminin öngörüldüğünü söylüyor.

Bu senaryonun hayata geçmesi durumunda süreç, mahallelerden başlayacağı için aylara yayılacak.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, son olarak şunları dile getirmişti:

"Biz kurultayın toplanmasına karşı değiliz. Biz kurultaysız yol yürüme niyetinde değiliz. Partinin içine düştüğü bu durumdan ancak bir siyasi müdahaleyle çıkabileceğini söyledik.

Bu da hiç kuşkusuz kurultay. Hala aynı yerdeyiz, PM'de yine kurultay tartışacağız. Ancak varmış olduğumuz noktada partide bir çeşit iki başlılığın oluştuğunu da görüyoruz.”

TARTIŞMANIN KAYNAĞI NE?

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, bugüne kadar "mutlak butlan” ile ilgili yargı kararı kesinleşmeden olağanüstü kurultayın yapılamayacağını söylüyordu.

Özel'in mutlak butlan kararı sonrasında Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptığı anımsatılıyor, yargı kararı kesinleşene kadar kurultay takviminin de durduğu belirtiliyordu, delege imzası ve PM'den çıkacak taleplerin işleme konulamayacağı ifade ediliyordu.

Yargıtay'daki süreç sonuçlanmadan olağanüstü kurultay yapılamayacağı vurgulanıyordu.

Özgür Özel kanadı ise bu konuda bir Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı olduğunu anlatıyor, hukukçuların "imza toplanması halinde bunun herkes için bağlayıcı olduğu ve kurultayın yapılacağı yönünde görüş birliğinde olduğunu” söylüyordu.

Bu noktada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklamalar gelmiş, her iki isim de Yargıtay'ın konuya ilişkin kararını bir an önce önce açıklaması gerektiğini vurgulamıştı.

YARGITAY'DA DÖRT SENARYO

Özgür Özel'in temyiz başvurusu Yargıtay'a ulaştığında 3. Hukuk Dairesi'nde görülecek ancak "süre” ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor,

Adli tatilin başlayacak olması nedeniyle "20 Temmuz" öne çıkıyor. Başvurunun bu tarihten önce mi ele alınacağı, yoksa ağustos ayı sonrasına mı kalacağı bilinmiyor.

Dosyanın Yargıtay'da öncelikle usul yönünden ele alınması bekleniyor.

İstinaf mahkemesinin "mutlak butlan" ve "görevden uzaklaştırma” kararı verip veremeyeceğine, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacağı ifade ediliyor.

Buradan çıkabilecek kararlar ise dört maddede özetleniyor:

1) Eğer Yargıtay istinafın hükmünü hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.

2) İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir.

3) Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararı hukuka aykırı bulunurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirme yerinde görülebilir.

4) Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir.

Kaynak: Haber Merkezi