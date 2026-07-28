Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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SAMİYE TÜRKER
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BEYŞEHİR
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HACIFETTAH MEZARLIĞI
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MUSTAFA AYDIN
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KERPİÇ
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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DURDANE SAĞLAM
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YELBEĞİ
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ELMACI MEZARLIĞI
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TEM MUHAMMED EMİN
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KARATAY
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YAZIR MEZARLIĞI
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ZEYNEP BARNAK
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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AYŞE PEHLİVAN
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ÇUMRA
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SELİM SULTAN (Şehitler) MEZARLIĞI
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ÖMER AYYÜREK
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ILGIN
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MUSALLA MEZARLIĞI
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MAHİYE KÖSE
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ÇANDIR
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SİLLE MEZARLIĞI
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SABRİYE AYDIN
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KONYA
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ULUIRMAK MEZARLIĞI
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HAKKI KUZUCU
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KONYA
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KARAASLAN MEZARLIĞI
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OSMAN UÇ
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ILGIN
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TEKKE MEZARLIĞI
Kaynak: Haber Merkezi