GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,421 TL
EURO
53,987 TL
STERLİN
63,184 TL
GRAM
6.145 TL
ÇEYREK
10.112 TL
YARIM
20.200 TL
CUMHURİYET
39.908 TL
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 28 Temmuz 2026 Salı günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

 

 

SAMİYE TÜRKER
 

BEYŞEHİR
03-03-1926

HACIFETTAH MEZARLIĞI

 

MUSTAFA AYDIN
 

KERPİÇ
25-04-1979

HOCACİHAN MEZARLIĞI

 

DURDANE SAĞLAM
 

YELBEĞİ
20-04-1936

ELMACI MEZARLIĞI

 

TEM MUHAMMED EMİN
 

KARATAY
14-02-2026

YAZIR MEZARLIĞI

 

ZEYNEP BARNAK
 

KONYA
25-03-1940

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

AYŞE PEHLİVAN
 

ÇUMRA
09-02-1934

SELİM SULTAN (Şehitler) MEZARLIĞI

 

ÖMER AYYÜREK
 

ILGIN
01-12-1945

MUSALLA MEZARLIĞI

 

MAHİYE KÖSE
 

ÇANDIR
13-12-1946

SİLLE MEZARLIĞI

 

SABRİYE AYDIN
 

KONYA
06-03-1959

ULUIRMAK MEZARLIĞI

 

HAKKI KUZUCU
 

KONYA
14-11-1963

KARAASLAN MEZARLIĞI

 

OSMAN UÇ
 

ILGIN
01-06-1972

TEKKE MEZARLIĞI
         

 

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER