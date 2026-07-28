Konya’da Bisiklet Şöleni Meram’ın mahallelerine renk katıyor

Meram Belediyesi’nin çocukları sporla buluşturmak ve mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlediği Geleneksel Düz Bisiklet Yarışları, Gödene ve Kovanağzı mahallelerinde büyük coşkuyla devam etti. Başkan Mustafa Kavuş’un da katıldığı organizasyonda çocuklar pedal çevirirken, aileler de parkur kenarında çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Meram Belediyesi'nin çocukları sporla buluşturmak, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla geleneksel hale getirdiği Düz Bisiklet Yarışları, Gödene ve Kovanağzı mahallelerinde de büyük heyecana sahne oldu.

Çocukların kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda aileler de parkur kenarında çocuklarının heyecanına ortak olurken, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da yarışları yakından takip ederek minik sporcuların sevincini paylaştı.

YARIŞLARLA MAHALLELER, ADETA BAYRAM YERİNE DÖNÜYOR

Meram'ın farklı mahallelerinde düzenlenen organizasyon kapsamında Gödene ve Kovanağzı Mahalleleri adeta bayram yerine döndü.

Üç farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilen yarışlarda çocuklar dereceye girebilmek için tüm güçleriyle pedal çevirirken, ailelerin tezahüratları yarışlara ayrı bir renk kattı.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocukların mutluluğu ve rekabet heyecanı unutulmaz görüntülere sahne oldu.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular ödül heyecanı yaşarken organizasyona katılan tüm çocuklar gösterdikleri mücadele ve centilmence yarışmaları dolayısıyla büyük alkış aldılar.

BAŞKAN KAVUŞ: "BİSİKLET, ÇOCUKLARIMIZIN HEM SAĞLIĞINA HEM DE GELECEĞİNE YAPILAN BİR YATIRIMDIR"

Yarışlarda çocuklar ve ailelerle bir araya gelen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yarışların sadece bir spor organizasyonu olmadığını, aynı zamanda çocukların sosyal gelişimine katkı sunan önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Bisiklet kullanımının çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra özgüven, disiplin ve sosyal iletişim becerilerine de önemli katkılar sunduğunu belirten Başkan Kavuş, "Çocuklarımızın güven içerisinde spor yapmalarını, arkadaşlarıyla birlikte rekabet etmeyi, paylaşmayı ve birlikte eğlenmeyi öğrenmelerini önemsiyoruz. Bisiklet yalnızca bir ulaşım aracı ya da oyun aracı değildir; çocuklarımızın sağlıklı büyümesine katkı sağlayan, hareketli yaşam alışkanlığı kazandıran önemli bir spor aracıdır. Biz de Meram Belediyesi olarak çocuklarımızı ekranlardan uzaklaştırıp sporla buluşturacak, onları mahalle kültürü içerisinde arkadaşlarıyla bir araya getirecek etkinlikleri artırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "ÇOCUKLARIMIZIN SPORU BİR YAŞAM BİÇİMİ OLARAK BENİMSEMELERİNİ İSTİYORUZ”

Konya'nın Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına sahip olmasının ayrı bir değer taşıdığına ve bu organizasyonun da bu unvana yakışır bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş, bu kültürün küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırılmasının önemine işaret ederek, "Çocuklarımızın güvenli alanlarda bisiklet kullanmasını teşvik etmek, sporu hayatlarının doğal bir parçası haline getirmek istiyoruz. Çünkü spor yapan, hareket eden ve paylaşmayı öğrenen çocuklar, geleceğin sağlıklı ve mutlu bireyleri olacaktır." dedi.

Mahalle kültürünü yaşatan organizasyonların Meram'ın sosyal hayatına önemli katkılar sunduğunu da ifade eden Başkan Kavuş, yarışların önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde de devam edeceğini belirterek tüm çocukları ve aileleri bu heyecana ortak olmaya davet etti.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu