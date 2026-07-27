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KONYA Haberleri

Konya’nın coğrafi işaretli ürün sayısı 91’e ulaştı

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Konya’nın coğrafi işaretli ürün sayısı 91’e ulaştı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın köklü mutfak kültürünü yansıtan Karamık Otlu Çorba ile Sille Kurabiyesi’nin coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın zengin gastronomi mirasını korumak ve tanıtmak için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Çatalhöyük ile 9 bin 500 yıllık şehircilik geçmişine sahip Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başkentlik yaptığını ve binlerce yıllık süreçte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Altay, şehirde yalnızca tarihi ve kültürel eserleri değil, mutfak kültürünü yaşattıklarını ifade etti.

Başkan Altay, "Konya'mız, sahip olduğu köklü gastronomi kültürüyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Bu kapsamda şehrimize has ürünlere coğrafi işaret alarak tanıtımına ve yaşatılmasına katkı sağlıyoruz. Son olarak, belediyemizin başvurusuyla Karamık Otlu Çorba ve Sille Kurabiyesi coğrafi işaret tescili aldı. Bu ürünlerin tescil alması hem kültürel mirasımızın korunması hem de bu eşsiz lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Son eklemelerle beraber Konya'mızın coğrafi işaret tescili alan 91 ürünü oldu. Bu yeni tesciller, Konya mutfağının yalnızca bir yemek kültürü değil; aynı zamanda yaşayan bir tarih ve şifa kaynağı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Şehrimizin yöresel değerlerini kayıt altına almaya, tanıtmaya ve ekonomik değere dönüştürmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm hemşehrilerimizi bu eşsiz lezzetleri tatmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

YÖRÜK KÜLTÜRÜNDEN GELEN DOĞAL ŞİFA: KARAMIK OTLU ÇORBA

Geleneksel Yörük yaşamının doğayla kurduğu derin bağın en lezzetli örneklerinden biri olan Karamık Otlu Çorba, coğrafi işaret tesciliyle mutfak mirasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Doğada yalnızca 15 günlük kısa bir zaman diliminde toplanabilen nadide Karamık otuyla hazırlanan bu çorba, sadece damaklarda unutulmaz bir tat bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda asırlık bir şifa reçetesi sunuyor.

Vücuttaki enfeksiyonların atılmasına yardımcı olan ve sindirim sistemini düzenleyen yapısıyla Karamık Otlu Çorba, Konya'nın fonksiyonel ve sağlıklı gastronomi anlayışının en kıymetli sembollerinden biri olarak öne çıkıyor.

SİLLE'NİN ÇOK KÜLTÜRLÜ HAFIZASI: SİLLE KURABİYESİ

Konya'nın binlerce yıllık hoşgörü iklimini ve bir arada yaşama kültürünü günümüze taşıyan Sille Kurabiyesi, tescillenen bir diğer değer oldu.

Tarihi Sille beldesinde asırlarca yan yana yaşayan Rum ve Türk halklarının ortak mirası olan bu özel kurabiye; dini bayramlardan düğünlere, asker uğurlamalarından kız isteme merasimlerine kadar hayatın en özel anlarına eşlik ediyordu.

Yalnızca 3 malzemeyle hazırlanan, geleneksel "S" şekli verilerek odun ateşinde pişirilen Sille Kurabiyesi, Konya gastronomi haritasına çok kültürlü bir tat katıyor.

TOPRAKLARINDAN BEREKET, TARİHİNDEN LEZZET FIŞKIRAN ŞEHİR

Çatalhöyük'teki ilk tarım izlerinden Selçuklu saray mutfağının inceliklerine kadar onlarca farklılığa sahip olan Türkiye'nin gastronomi şehri Konya; 91 tescilli ürünüyle gastronomideki liderliğini pekiştiriyor.

Toprağının bereketini ustalıkla işleyen Konya mutfağı, tescillenen her yeni değeriyle geleceğe aktarılmaya ve lezzet tutkunlarını büyülemeye devam ediyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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