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KONYA Haberleri

Konya’daki bu ilçe istila altında! Bu sefer başka mahallede görüldüler

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’daki bu ilçe istila altında! Bu sefer başka mahallede görüldüler

Konya'nın Çumra ilçesinde son günlerde istilacı böceklerle ilgili yaşanan sorun büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Alibeyhöyüğü Mahallesi'nde çok sayıda evi etkisi altına alan böcekler, bu kez Küçükköy Mahallesi'nde ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, evlerin duvarlarında, pencere kenarlarında ve bahçelerde yoğun şekilde görülen böcekler nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti.

YENİ MAHALLEDE DE GÖRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre, daha önce Alibeyhöyüğü Mahallesi'nde 8 ila 10 evi etkileyen istilacı böcekler, şimdi de Küçükköy Mahallesi'nde görülmeye başladı. Vatandaşlar, böceklerin kısa sürede çoğaldığını ve günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade ederek yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini söyledi.

İNCELEME VE İLAÇLAMA SÜRÜYOR

Yaşanan gelişmeler üzerine Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi. Böceklerin kesin türünün belirlenmesi için çalışmalar devam ederken, ilk değerlendirmelere göre böceklerin şu an için insan sağlığına ve tarım ürünlerine zarar verdiğine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ilaçlama çalışmalarının ardından Çumra Belediyesi'nin de mahallelerde kapsamlı mücadele yürüttüğü bildirildi. Bazı vatandaşlar ise böcek yoğunluğunu azaltabilmek için kendi imkanlarıyla ilaçlama yapıyor.

BOŞ ARAZİLER ŞÜPHE ODAĞINDA

Yetkililer, istilacı böceklerin uzun süredir işlenmeyen ve yabani otlarla kaplı boş arazilerden yayıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Böceğin türünün kesin olarak belirlenmesinin ardından uygulanacak mücadele yöntemleri netleşecek. Mahalle sakinleri ise sorunun daha fazla yayılmadan kontrol altına alınmasını ve kalıcı çözüm üretilmesini talep ediyor.

 

(Meltem Aslan)

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Yorumlar
  • H
    Hayrettin
    3 saat önce

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