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KONYA Haberleri

Konya’da ilk koza hasadı gerçekleştirildi

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Konya’da ilk koza hasadı gerçekleştirildi

Arıcılık, arpa hasadı, peynir tulumu ve kamyon üzeri gübre dağıtımı gibi projelerle kırsal kalkınmayı destekleyen ve tarımsal üretimi çeşitlendiren adımlar atmaya devam eden Selçuklu Belediyesi, bu çalışmalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bir süredir pilot uygulama denemeleri yürütülen İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi kapsamında ilk kozalar hasat edildi.

Projenin ilerleyen aşamalarında Selçuklu'nun kırsal mahallelerinde ipek böcekçiliği yapmak isteyen üreticilere hibeli dut fidanı, raf (kerevet) ve yalıtımlı çadır desteği verilmesi hedeflenirken, ipek böceği yetiştiriciliğine başlamak isteyen vatandaşlara ücretsiz teknik danışmanlık hizmeti de sağlanacak.

Başkan Pekyatırmacı: " İpek Böceği yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

Kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaların artarak sürdüğünü belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizde üretimi destekleyen, üreticilerimize yeni gelir kapıları oluşturacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Pilot uygulama olarak denemelerini başlattığımız İpek Böceği Yetiştiriciliği Projemizden ilk etapta olumlu sonuçlar aldık. Proje ile hem geleneksel bir üretim kültürünü yeniden canlandırmayı hem de tarımsal üretimi çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Üreticilerimize sağlayacağımız teknik destek ve hibelerle bu alandaki üretimin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Kırsal kalkınmayı güçlendirecek her projede üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

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