Konya’da Medya Çalışanlarına İHA-1 Pilotluk Eğitimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, bölgedeki basın mensuplarının mesleki kapasitelerini geliştirmek amacıyla KTO Karatay Üniversitesi iş birliğiyle “İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi ve Sertifikasyon Programı“ düzenliyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı program kapsamında medya çalışanlarına, günümüz haberciliğinde ve drone gazeteciliğinde standartları belirleyen İHA-1 sınıfı droneler için ticari pilot eğitimi verilecek. İkincisi gerçekleştirilecek program ile gazetecilerin sahada daha hızlı, güvenli ve yasal standartlara uygun habercilik yapabilmesi hedefleniyor.

32 Saatlik Yoğun ve Uygulamalı Eğitim

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) bünyesinde 03-06 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek eğitim programı toplam 32 saat sürecek. Eğitim; teorik, uygulamalı, simülatör ve sahada uçuş eğitimi olmak üzere dört ana aşamadan oluşacak. Teorik derslerde katılımcılar; hava hukuku, meteoroloji, uçuş dinamikleri, aviyonik sistemler, bakım-onarım ve havacılık frezyolojisi gibi SHGM tarafından belirlenen temel modülleri alacak. Teorik eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olan basın mensupları uygulamalı uçuş eğitimine katılacak.

193 Ülkede Geçerli Uluslararası Lisans

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere KTO Karatay Üniversitesi ve SHGM onaylı İHA-1 Ticari Pilot Sertifikası, Telsiz Haberleşme Belgesi ile kimlik boyutunda drone ehliyeti takdim edilecek. Verilen sertifikalar, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi 193 ülkede ömür boyu geçerlilik taşıyacak.

Gelişmiş kamera kapasitesi, canlı yayın imkânı, tehlikeli alanlara güvenli erişim ve yüksek zaman-maliyet tasarrufu sağlayan İHA-1 lisansı, basın mensuplarına haber takiplerinde yasal uçuş izni alma ve profesyonel ticari yayın yapma olanağı sunuyor.

(Cumali Özer)