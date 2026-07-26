GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,376 TL
EURO
53,825 TL
STERLİN
63,228 TL
GRAM
6.171 TL
ÇEYREK
10.178 TL
YARIM
20.251 TL
CUMHURİYET
40.105 TL
EĞİTİM Haberleri

Konya’da Medya Çalışanlarına İHA-1 Pilotluk Eğitimi

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da Medya Çalışanlarına İHA-1 Pilotluk Eğitimi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, bölgedeki basın mensuplarının mesleki kapasitelerini geliştirmek amacıyla KTO Karatay Üniversitesi iş birliğiyle “İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi ve Sertifikasyon Programı“ düzenliyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı program kapsamında medya çalışanlarına, günümüz haberciliğinde ve drone gazeteciliğinde standartları belirleyen İHA-1 sınıfı droneler için ticari pilot eğitimi verilecek. İkincisi gerçekleştirilecek program ile gazetecilerin sahada daha hızlı, güvenli ve yasal standartlara uygun habercilik yapabilmesi hedefleniyor.

32 Saatlik Yoğun ve Uygulamalı Eğitim

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) bünyesinde 03-06 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek eğitim programı toplam 32 saat sürecek. Eğitim; teorik, uygulamalı, simülatör ve sahada uçuş eğitimi olmak üzere dört ana aşamadan oluşacak. Teorik derslerde katılımcılar; hava hukuku, meteoroloji, uçuş dinamikleri, aviyonik sistemler, bakım-onarım ve havacılık frezyolojisi gibi SHGM tarafından belirlenen temel modülleri alacak. Teorik eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olan basın mensupları uygulamalı uçuş eğitimine katılacak.

193 Ülkede Geçerli Uluslararası Lisans

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere KTO Karatay Üniversitesi ve SHGM onaylı İHA-1 Ticari Pilot Sertifikası, Telsiz Haberleşme Belgesi ile kimlik boyutunda drone ehliyeti takdim edilecek. Verilen sertifikalar, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi 193 ülkede ömür boyu geçerlilik taşıyacak.

Gelişmiş kamera kapasitesi, canlı yayın imkânı, tehlikeli alanlara güvenli erişim ve yüksek zaman-maliyet tasarrufu sağlayan İHA-1 lisansı, basın mensuplarına haber takiplerinde yasal uçuş izni alma ve profesyonel ticari yayın yapma olanağı sunuyor.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER