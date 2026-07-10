Konya Ereğli’den büyük başarı! Salih Günaydın LGS’de 500 tam puan aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 452 öğrencinin 500 tam puan aldığı sınavda, Konya'dan da 17 öğrenci Türkiye birincileri arasında yer aldı.
Ereğli ilçesi de bu başarıya bir öğrenciyle katkı sundu. Özel Ereğli Aydos Ortaokulu öğrencisi Salih Günaydın, sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincisi oldu.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı mesajda başarılı öğrencileri kutlayarak, başarıda emeği bulunan okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.
Kaynak: Haber Merkezi