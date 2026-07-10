GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,940 TL
EURO
53,419 TL
STERLİN
62,994 TL
GRAM
6.197 TL
ÇEYREK
10.220 TL
YARIM
20.347 TL
CUMHURİYET
40.588 TL
EĞİTİM Haberleri

Konya Ereğli’den büyük başarı! Salih Günaydın LGS’de 500 tam puan aldı

- Güncelleme Tarihi:

Konya Ereğli’den büyük başarı! Salih Günaydın LGS’de 500 tam puan aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 452 öğrencinin 500 tam puan aldığı sınavda, Konya'dan da 17 öğrenci Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Ereğli ilçesi de bu başarıya bir öğrenciyle katkı sundu. Özel Ereğli Aydos Ortaokulu öğrencisi Salih Günaydın, sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincisi oldu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı mesajda başarılı öğrencileri kutlayarak, başarıda emeği bulunan okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER