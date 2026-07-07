NEÜ’de Sosyal İnovasyon ve Dijital Medya Aynı Çatıda Buluştu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirmelerini ve dijital çağın gerektirdiği yetkinlikleri kazanmalarını sağlayacak Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Sosyal İnovasyon Stüdyosu (AKİS) kuruldu. Geleceğin medya profesyonellerinin yetişmesine katkı sunmayı hedefleyen stüdyo, düzenlenecek atölye çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle katılımcılara uygulamalı deneyim kazandıracak. Böylece öğrenciler, güncel iletişim araçlarını etkin kullanmayı öğrenirken toplumsal sorunlara yönelik yenilikçi projeler geliştirme fırsatı bulacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İrfan Erdoğan, "Stüdyoda ilahiyat alanının köklü akademik birikimi ile öğrencilerin bireysel yetkinliklerinin doğrudan toplumsal faydaya dönüştürülmesini hedefliyoruz. Öğrencilerin sadece teorik bilgi edinmesini değil, "yaparak ve yaşayarak öğrenme” modeliyle bu bilgiyi sahada uygulamasını amaçlıyoruz. Gençler bir yandan kendi becerilerini geliştirip dijital çağa uygun donanımlar kazanırken, diğer yandan stüdyoda gerçekleştirilecek atölye çalışmalarıyla toplumsal sorunlara çözüm üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirecek ve bu projeleri topluma hizmet uygulamalarına dönüştürme fırsatı bulacak” dedi.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Sosyal İnovasyon Stüdyosu'nda yaz dönemi eğitim çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını ifade eden Doç. Dr. Erdoğan, "Konuya ilgi duyan öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz yaz dönemi eğitimlerinde teknolojinin etik sınırları, akademik dürüstlük ilkesi ve bilgi güvenliği çerçevesinde nasıl kullanılması gerektiği ele alındı. Öğrencilerin fikirlerini hızlıca taslağa dönüştürebilmeleri amacıyla, yeni nesil yapay zekâ araçlarıyla nitelikli metin ve özgün görseller hazırlama uygulamaları yapıldı. Mesajların daha etkili aktarılabilmesi için afiş, infografik, sunum ve dijital yayın tasarımlarının temel prensipleri işlendi. Üretilecek medya içeriklerinde kullanılmak üzere yapay zekâ destekli araçlarla özgün ve telifsiz ses/müzik altyapılarının nasıl tasarlanacağı uygulamalı olarak gösterildi ve ilk yapımlar ortaya kondu. Öğrenciler, akademik ve kültürel konuları sesli blog formatına taşıyabilmek için teknik hazırlık, ses kaydı ve kurgu aşamalarını içeren podcast üretim sürecini başarıyla tamamlayarak ilk kayıtlarını gerçekleştirdi. Bunun yanında metin yazarlığından kurmaca sanatına ve program destekli üretim aşamalarına kadar kısa film hazırlanması üzerine eğitimler verildi. Bu eğitimle birlikte atölye çalışmalarının ilk serisini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, ilgi ve yeteneklerine göre dahil olmak istedikleri çalışma grupları belirlendi” diye konuştu.

Öğrencilerin yaz dönemi boyunca AKİS stüdyosunda üretimlerini sürdüreceğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, podcast, kısa film, görsel tasarım, yapay zeka temelli materyal üretimi, proje hazırlama ve sosyal sorumluluk alanlarında oluşturulacak atölye gruplarının hazırlayacağı somut ürünlerin bu yıl İlahiyat Fakültesinde üçüncüsü gerçekleştirilecek olan AKİF Öğrenci Bilim Şenliğinde sunulmasının hedeflendiğini ifade etti.

(Cumali Özer)