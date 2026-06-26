Yunak’ta personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Konya'nın Yunak ilçesinde görev yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi düzenlendi. Eğitimde, çalışanların güvenli çalışma ortamına ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.
GÜVENLİ ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ ANLATILDI
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, iş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatındaki önemi detaylı şekilde ele alındı.
Katılımcılara çalışanların hak ve sorumlulukları, iş kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler ile güvenli çalışma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.
PERSONELİN FARKINDALIĞI ARTIRILDI
Eğitim programı kapsamında, iş kazalarının en aza indirilmesi ve güvenli çalışma kültürünün kurum genelinde yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.
Yetkililer, personelin bilinç düzeyini yükseltmeyi hedefleyen eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtirken, programın verimli bir şekilde tamamlandığı ifade edildi.
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