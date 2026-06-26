Akşehir kirazı dünyaya tanıtılıyor! Hasat şenliğine yoğun ilgi

Konya'nın Akşehir ilçesinde coğrafi işaret tesciline sahip Akşehir Kirazı için düzenlenen tanıtım programı ve hasat şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akşehir Ziraat Odası iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, kentin önemli tarımsal değerlerinden biri olan Akşehir Kirazının ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına dikkat çekildi.

AKŞEHİR KİRAZININ DEĞERİ ANLATILDI

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, il ve ilçe protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte Akşehir Kirazının üretim kapasitesi, bölge ekonomisine sağladığı katkılar ve ihracat potansiyeli ele alınırken, coğrafi işaretli ürünlerin korunmasının ve tanıtılmasının önemine vurgu yapıldı.

YARIŞMALAR RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Program kapsamında düzenlenen En İyi Kiraz, En Hızlı Kiraz Toplama ve En Güzel Kiraz Dizme yarışmaları büyük ilgi gördü. Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verilirken, üreticiler ve vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Şenliğe katılan vatandaşlar hem yarışmaları takip etti hem de Akşehir Kirazının tanıtımına yönelik etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

MİNİKLER DE ŞENLİĞİN YILDIZI OLDU

Hasat şenliğinde çocuklar da unutulmadı. Etkinlik alanında ağırlanan 3-6 yaş arasındaki çocuklar çeşitli etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdi. Program kapsamında sembolik olarak "Kiraz Beyi" ve "Kiraz Güzeli" seçilirken, etkinliğe katılan tüm çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen Akşehir Kiraz Hasat Şenliği, hem üreticileri hem de vatandaşları bir araya getirirken, coğrafi işaretli Akşehir Kirazının tanıtımına önemli katkı sağladı.

(Ali Asım Erdem)